徐健銘：暑假出境旺季不旺　大陸遊選擇多

屏東縣旅行商業同業公會理事長徐健銘，抱著海旅會今年送的農曆蛇年吉祥物。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月4日電（記者 蔣繼平）今年暑假正式開跑，但7月海外旅遊市場不如預期熱絡，影響旅行業業績，業界估掉2至5成。屏東縣旅行商業同業公會理事長徐健銘接受中評社訪問指出，日本地震傳聞人心惶惶、大陸禁團令等因素，暑假旺季海外旅遊動能差，要等8、9月再看看人潮，今年可能不太好做，但影響程度就各憑本事，大家各有生存之道。



大陸市場還是值得經營的一塊，徐健銘表示，現在大陸在推首遊族辦台胞證免收規費，可以吸引首次前往的年輕人去看看。已經去過的人，也會希望走邊疆地區，像是昆明、西安絲路、烏魯木齊、新疆。若要物質享受的，江南地區一線城市比較多，只怕沒錢消費而已。另外，黃山、九寨溝、香格里拉、西藏，因為會有高原反應，也有很多人想趁身體勇健時去走看看。



今年75歲的徐健銘在屏東市經營瑞安旅行社，業務以出境旅遊為主，已擔任過5屆的屏東縣旅行公會理事長，也曾是旅行業品質保障協會屏東縣辦事處主任，在業界是相當資深的老兵。



台灣人喜歡去日本，但受日本漫畫家預言7月5日大海嘯影響，最近旅行業業績掉2至5成，形成“旺季不旺”的特殊現象。據台“觀光署”統計，今年1至4月台灣出境旅客596萬人次，其中日本穩居第一名，達214萬人次，佔出境人次36%，赴日旅遊動能強。



徐健銘表示，海外旅遊主要還是“安全”為最大因素，原本暑假是全家出遊的好機會，小孩不用上課，往年日本東京迪士尼行程很夯，但現在卻沒有什麼人在問，日本線在7月5日前乏人問津，甚至要觀望到7月中旬，如果都安全沒出大事的話，8、9月可能才會開始有人去日本玩。

