中評鏡頭：屏東聖帝廟　推崇桃園三結義

屏東聖帝廟張貼公告推崇桃園三結義的故事，及發現另外兩神尊的過程。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月4日電（記者 蔣繼平）關聖帝君是台灣民間信仰中非常重要的一位神祇，也是三國時期蜀漢的名將關羽，以其忠義、勇武的形象而受到後世敬仰。屏東聖帝廟主祀關聖帝君，同時供奉漢昭烈帝劉備與桓侯大帝張飛，形成“三結義”的格局，並推崇小說《三國演義》中“桃園三結義”的故事，盼讓忠義仁勇精神流傳下去。



位於屏東市永福路的屏東聖帝廟，主祀關聖帝君，已有200多年歷史。廟方原先主祀關聖帝君，近年才發現廟內已奉祀很久的兩尊神尊，威儀與相貌貌很像關聖帝君的兩兄弟，後來透過學術單位研究及慎重擲筊請示，才確認為漢昭烈帝劉備與桓侯大帝張飛，經過正名終於讓桃園三結義三兄弟合體。為此廟方還設牌解說這段故事，並稱創廟後200年才合體，皆是機緣與玄妙，凡事都有最好的安排。



“桃園三結義”指的是在小說《三國演義》中，劉備、關羽、張飛三人在桃園中結拜為異姓兄弟的故事。該故事是《三國演義》開篇的重要情節，描述了三人立下誓言，不求同年同月同日生，但願同年同月同日死，共同開創一番事業的兄弟情義。



廟方張貼公告表示，三結義的故事，帶來的是風範、是忠義精神、更是正氣的象徵，廟宇文化不只是用來拿香拜拜，真正留下來的是無形寶貴文化資產，我們要敬畏歷史、守護歷史，更要保護好歴史遺產，守護前人給我們寶貴財富，讓文化留存每一代。來聖帝廟，除了參拜關聖帝君外，也別忘了向漢昭烈帝劉備、桓侯大帝張飛打個招呼，讓桃園三結義的忠義仁勇精神流傳下去。



此外，屏東聖帝廟也有兩項重要文物，分別是前“監察院”院長、書法家于右任題字的匾額。還有一塊“磚契碑文”，為清嘉慶15年（西元1810年）重修時所立。以李定度為廟方代表，向武夷王（即武夷山神，主管閩南山系地基）買地，在土地公見證下，祈求建廟順利平安。