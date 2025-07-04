中評關注：藍抗罷大造勢將登場　賴助催票

賴清德的團結十講引發爭議，成為藍營抗罷動力。（中評社資料照） 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）7月26日的大罷免投票進入倒數，藍綠皆進入熱戰準備。賴清德以“團結十講”為大罷免催票，才進行到第四講就引發諸多爭議，成為藍營反攻好題材，訴求抗罷就是對賴的不信任投票。藍營5日在台北市府前的大造勢人數將成為動員效果的觀察指標。



台灣政治向來講究“母雞帶小雞”，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘早早就預言，賴清德針對大罷免將有大出場，而局勢正如柯所言，賴清德隨後宣布展開團結十講，將自己和大罷免綁一起。



只是賴清德本想借自己的號召力，拉抬大罷免的政治正當性，並為後續補選鋪路，但所謂的十講才進行到第四講，卻因雜質說等等的爭議不斷，輿論焦點已從罷免藍委轉移到對賴清德的言行檢驗，反讓原本士氣低迷的在野陣營找到突破口。



原本綠營對大罷免寄予厚望，期盼透過罷免十席以上的藍委，反轉在“國會”的劣勢，但賴清德的每一講都傳爭議，似乎未如預期凝聚社會支持，不僅罷免正當性開始被質疑，更有轉成藍軍抗罷動力的趨勢。



藍營原本遇到的困境是，罷免投票和一般的正常選舉不同，據藍委們的實際經驗，至今仍有許多藍營民眾對於是否要出門投票不同意罷免一知半解，但藍營支持者對賴清德的爭議言行卻是十分氣憤，因此反對罷免結合對賴清德的不信任投票，變成藍營更好的宣傳口號。



目前國民黨在7月規畫了4場大型反罷免活動，包括7月5日在台北市政府前的造勢；7月10日在中央黨部的勞工後援成立大會；7月19日選前黃金周在新北、桃園及台中都有造勢；以及7月25日在凱道的選前之夜活動。