丁瑀：兩岸青年交流可貴　馬祭伏羲好典範

國民黨青年部副主任丁瑀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月4日電（記者 張穎齊）馬英九日前率大九學堂青年赴大陸交流，中國國民黨青年部副主任丁瑀接受中評社訪問表示，在兩岸關係緊張時刻，兩岸青年交流實在可貴，讓很多年輕人認識到大陸。馬英九前往甘肅天水祭祀三皇伏羲，更是象徵兩岸都是炎黃子孫，台灣應該撇開用抹紅來撕裂台灣人民的行為。



丁瑀表示，馬英九率團祭祀伏羲是好典範、好榜樣，讓年輕人都可好好去了解祖宗、祖上以前在那片土地，所留下來的文化，而最希望“台獨”的賴清德，也要了解賴姓是中國姓氏，也是炎黃子孫一脈，不解賴清德為何還要不斷切割兩岸、分裂台灣人來騙選票？



丁瑀，出生於台北市，現年34歲，美國猶他穀大學航空飛行管理系學士，以青年創業代表曾為2024國民黨不分區“立委”候選人排名第31。歷任國民黨駐美代表處特助、國民黨智庫孫運璿學人、青年事務委員、航空飛行顧問公司創辦人、烘焙者咖啡有限公司總經理、作家等。



丁瑀舉例，如他的丁姓來自漢初三傑韓信、明《西遊記》作者吳承恩的江蘇淮陰，現稱淮安、離南京很近，他祖父當初就是跟隨蔣中正的國民黨政府軍來台。而賴清德、民進黨用“台獨”來騙選票，抹國民黨“舔共賣台”，倘若是“舔共”，那他祖父這批國民黨軍人幹嘛要離鄉背井來台？那都是因為喜歡“中華民國”，也喜歡台灣的民主自由。



丁瑀向中評社說，很多事是當下看不出來，一旦過了5、10、20年後，再回頭來看馬英九率青年訪陸，那是真的很寶貴的交流，但民進黨一直抹紅馬英九“舔共賣台”，那馬英九執政時為何沒賣？賴清德執政為何不宣布“台獨”？馬英九率青年訪陸交流，與國民黨主席朱立倫的親美日、和陸也是一致的，因“中華民國《憲法》”所訂的領土也包括大陸地區，民進黨不要說去大陸就抹紅，大陸地區也是“中華民國憲法領土”，為何不能去？

