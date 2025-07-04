呂秀蓮指沒人希望一黨獨大　罷免後更重要事

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北7月4日電／全台大罷免，24位中國國民黨籍“立委”、目前遭停職的無黨籍新竹市長高虹安罷免成案，將在26日投票。呂秀蓮表示，沒有人希望一黨獨大，她希望民進黨不要認為他們一定可以再囊括。她更指出，726這一關之後，下一關更重要，要幫政黨找出比被罷免掉更好的人進入“國會”。否則冤冤相報，對台灣衹有壞處，沒有好處。



根據《中時新聞網》報導，呂秀蓮3日在中天《新聞千里馬》節目中表示，不管投票結果如何？726這一關之後，還有下一關，就是誰來當選？沒有人希望一黨獨大，她希望民進黨也不要認為他們一定可以再囊括。



呂秀蓮指出，美國的民主已經開始式微了，出現太多的瑕疵。我們真心愛民主的人，要把黨派意識、統獨意識都當作次要的。她覺得台灣真的可以做到民主的典範，這是進入第二階段，要理性、負責、善意，大家來互相監督跟勉勵。錯的，就承認錯誤；對的，就認真的發揚，這是她的心願。



呂秀蓮認為，罷免的成敗很難控制。她提醒，即使有一部分的人被罷免掉，若要重選，政黨能不能找出比被罷免更好的候選人，這才是人民最在乎的。不管是從事罷免的活動或者去投票，下一關更重要，要幫政黨找出比被罷免掉者更好的人進入“國會”。否則冤冤相報，對台灣衹有壞處，沒有好處。