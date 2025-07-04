美越達成關稅協議　葉元之：台還在粉飾太平　

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北7月4日電／美國總統特朗普2日在社群媒體上宣布與越南達成貿易協議，也就是越南所有銷往美國的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅，而越南也將向美國完全開放貿易市場。中國國民黨籍“立委”葉元之3日在政論節目表示，台灣若是跟越南一樣條件的話，會非常慘。



葉元之3日在政論節目《少康戰情室》表示，昨天越南和美國談，好消息出來了。他想，哇，會不會台灣也跟越南一樣；因為一開始，越南在美國要提高關稅時，幾乎什麼都答應的感覺，結果還被提高到20%、轉運貨物則是40%。台灣若是這樣的條件，會非常慘。



葉元之說，台灣的關稅最後結果是怎樣，不曉得。其實現在很多產業已經無薪假，特別是金屬製造業，已經受到影響。目前出口供貨是有增加，因為大家擔心之後關稅會不會太高，所以趕快加強供貨。不管之前的關稅怎樣，景氣一定會受到影響，因為現在已經超前工作，之後需求會減少，再加上匯率，這些對我們經濟會有很大影響。



葉元之指出，現在政府談得怎樣，不曉得。但就是一直釋放一副就是好消息，不用怕。我們有AI幾千億子彈在我們這邊，其實跟大陸不一樣的地方在於，中國大陸的稀土，美國就非常需要。但我們AI發展有一部分要靠美國，我們AI還是沒有辦法單獨靠自己，現在都是在粉飾太平。