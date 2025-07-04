美俄最新通話後　翁履中析烏克蘭陷存亡關頭

旅美學者翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北7月4日電／美國總統特朗普、俄羅斯總統普京3日就俄烏戰爭議題進行雙方通話。據克里姆林宮釋出訊息，普京重申俄方不會退縮，將堅持其“在烏克蘭的目標”並解決衝突的“根本原因”。美方則稱由於儲備不足，將暫停對烏克蘭運送某些重要武器。對此，旅美學者翁履中4日在臉書分析烏克蘭前景，認為特朗普的態度和華府“國安”團隊的作為，已經讓烏克蘭進入國家的“存亡關頭”。



翁履中臉書全文如下：



Dennis全球政治筆記：特朗普與普京通話，美國暫停軍援烏克蘭



在美國本週先宣布暫停部分對烏克蘭的軍援後不久，總統特朗普與俄羅斯總統普京在美國國慶日前夕，再次進行了一次長達一小時的電話交談。根據克里姆林宮釋出的訊息，兩人談及烏俄戰爭的“政治解決方案”，普京則重申俄方將堅持其“在烏克蘭的目標”。同一時間，烏克蘭總統澤倫斯基則急於確認與特朗普的通話，希望釐清援助立場。



美國方面的說法出現分歧：白宮與國防部稱此舉是基於對彈藥庫存的戰略調整，國務院則淡化此事，強調對烏克蘭支持“未變”。但在歐洲與基輔眼中，這種“語意轉換”恐怕就是支持減退的前兆。



更值得注意的是，五角大廈與國務院間缺乏協調的跡象浮上檯面，顯示美國內部對烏克蘭政策已非一致看法。而這場政策混亂背後的真相是，特朗普的國安團隊主事者們，認定戰略資源必須越來越集中來面對美國唯一的對手，中國。



Dennis短評：烏克蘭前景難樂觀



特朗普凍結對烏克蘭的武器援助，配合與普京的高調通話，可能是特朗普“談判外交”策略的一環，但背後的政治訊號與戰略風險不容忽視。



首先，這項舉措是在未充分溝通盟友與烏克蘭本身的情況下實施，削弱美國長期建立的信任與威懾。從基輔外交部的措手不及、到歐洲國家的緊急應對，都可見決策程序混亂，並非成熟的戰略協調。



其次，特朗普過去宣稱“他上任一天內可結束戰爭”，但目前看來，他並未展現應有的壓力手段。既不對俄羅斯加強制裁，也未向烏克蘭釋放清晰軍援承諾，反而進一步模糊美方立場，讓普京有更多空間延長戰線、賭烏克蘭崩潰。

