台中民間緊急應變隊開訓　強化緊急事態自助

台中市消防局副局長楊元吉授旗T-CERT訓練隊伍。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月4日電（記者 方敬為）配合民進黨政府“全社會防衛韌性”政策，“內政部”消防署自2024年起推動“建置台灣民間自主緊急應變隊中程計劃”，預計6年內全台培訓320支隊伍。台中市去年成立7隊，今年接續成立5支隊伍，今天舉辦開訓儀式，消防局副局長楊元吉表示，因應可能的天災人禍，首先自助能力非常重要，自助才有人助，盼透過訓練增強全市因應緊急事態的自助量能。



台官方積極強化“全社會防衛韌性”，消防署推動“建置台灣民間自主緊急應變隊（Taiwan Community Emergency Response Team，T－CERT）中程計劃”，以建立大規模災害發生時民眾自助與互助能力，同時結合公部門、地方組織、民間團隊的參與，讓民眾於災害發生時能夠成為政府防救災重要夥伴。



台中市消防局配合T－CERT計劃，去年成立7支隊伍，今年進一步邀請鯉魚潭給水廠、台中區域調度中心、台中火車站、中科台中園區、台中國際機場等5個單位人員參與T－CERT訓練，4日舉辦開訓儀式，並由消防局副局長楊元吉授旗各隊伍代表人，結訓後台中的T－CERT隊伍將達到12隊。

