柯文哲出庭嘆台灣內耗　嗆檢拿出彭妻筆錄

在押的柯文哲被提訊出庭。（中評社 資料照） 中評社台北7月4日電／台北地方法院審理京華城案，3日提訊在押的台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲等人，分別由檢方聲請的證人，北市府技正蔡立睿、都發局科長林芝羽到庭進行證人詰問程序。庭末，柯文哲嘆氣“國家在內耗”。他質疑檢察官“在執行上面的任務”，還嗆聲“彭振聲太太的筆錄要不要拿出來”？檢方回應，本案是法律案件，一切依法處理。



綜合台媒報導，台北地院審理京華城案，3日提訊在押的柯文哲等人。一整天證人詰問程序結束後，柯文哲在法庭上說，“這個國家在內耗，現在只是內耗的一小小小角”、還酸“檢察官是在懲罰我們”。



柯文哲說，上次法院勘驗檢察官郭建鈺偵訊鼎越開發前董事長朱亞虎的過程，讓大家知道郭建鈺是怎麼問案的。他質問3名蒞庭檢察官，“你們真的還要為郭建鈺辯護嗎”？柯說，十年後大家再回來看，京華城這個案子是怎麼辦的。



合議庭原擬在7月10日、17日分別傳喚台北市前副市長彭振聲、東森集團總裁王令麟作證，但2人因故無法出庭。審判長江俊彥表示，打算把這兩天空出來的庭期，改排勘驗檢方聲請的3場會議錄音錄影。



柯文哲委任律師鄭深元指出，庭期若有空檔，應提前詰問後續的證人，而不是塞進去勘驗沒有必要的會議。另外原定聲請詰問袁秀慧、陳信良、簡瑟芳作證，因認為沒有再行傳喚必要，也未加入本案審理進行，因此今捨棄傳喚。

