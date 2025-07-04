粉專版主涉恐嚇京華城案檢座　北檢聲押禁見

網路出現針對京華城案檢察官及承審法官的仇恨性圖文。（照片：rosetree881 Threads） 中評社台北7月4日電／涉入京華城案的前台北市副市長彭振聲妻日前在高雄家中輕生，隨後社群平台“Threads”就流傳一張經合成，且附有照片及姓名的的11名京華城案檢察官團隊照片，不僅曝光承辦檢察官的姓名與照片，也貼上承審法官照片，甚至還遭一對房仲情侶檔加工，並寫上“命債、命還”等恐嚇字眼。台北地檢署指揮台北市刑警大隊、“調查局”偵辦，檢警昨天傳喚臉書粉專“迷因台式民主”版主、戴姓工程師到案，今天凌晨聲請羈押禁見。



綜合台媒報導，有網友將戴男上網原圖加工合成再轉貼社群平台，警調鎖定是住在台中市的周姓男子、林姓女子情侶檔所為，昨天晚間前往台中，將2人帶回台北偵訊，預計今天移送北檢復訊。



昨天下午戴男主動前往台北市刑大到案說明，他坦承合成製作偵辦及蒞庭京華城弊案共11名檢察官照片，他在3日上午發文聲稱“把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知”，又補上“但命債命償什麼的這種話不是我說的，也不鼓勵啦”。



檢方訊後，將39歲的平台管理者戴瑞甯依涉嫌恐嚇、個資法罪嫌重大，有勾串滅證、反覆實施犯罪之虞，4日向台北地院聲押禁見。41歲周姓房仲及其林姓女友則在今天上午進行偵訊。

