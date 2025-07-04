白搶先遞案　吳思瑤喊話讓特別條例通過

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月4日電（記者 鄭羿菲）“立法院”今預計排審規模達新台幣4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，其中藍白各自力推的全民普發現金成朝野激烈攻防，藍綠各自發起甲動。面對台灣民眾黨漏夜排隊搶一早遞案，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤只能喊話，希望“行政院”提出的版本順利通過，這是重中之重，盼藍白體恤“國防”的需要。



“行政院”日前提出規模達4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案，其中930億元是因應美國對等關稅新政、強化“國土”安全韌性匡列1500億元，及補助台電的1000億元。藍白則各自提案主張要全民普發現金1萬元、6千元，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨召開朝野協商，但並無共識，“立法院”今排審預計上演表決大戰。



民進黨團4日一早發佈甲級動員召開黨團大會，但在表決人數、優先遞案上都輸給藍白。吳思瑤接受媒體訪問時喊話，我們優先希望通過院版的4100億元特別條例，這是重中之重，盼一起支持特別條例中的1500億元的國土安全預算，若在野黨“立委”持續要用普發現金來救罷免，大撒幣發1萬元，國土安全卻1塊錢都不給，絕對是再次對“國家安全”最大的傷害。



吳思瑤說，若今天強行表決通過了，無論是藍的普發1萬元，或白的普發6千元，都嚴重排擠整體預算編列的內容，也嚴重侵害“行政院”的預算權，再次盼藍白能體恤“國防”的需要。昨天的朝野協商沒有交集，但民進黨的立場與意見非常一致，顧經濟、顧民生、守“國安”缺一不可。

