陸艦距台北港僅50海浬？張延廷曝台軍短板

針對媒體報導日前大陸軍艦距台北港僅50海浬一事，退將張延廷在評論節目中提出分析。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北7月4日電／有台媒報導，有民眾在6月27日搭機從上海回台灣拍到海面上有軍艦，比對後發現解放軍072A坦克登陸艦距離台北港僅約50海浬，當時台灣沒有任何海軍艦艇跟監。前空軍副司令張延廷表示，這是台軍方的短板，因為民進黨在建軍犯了重大的戰略錯誤，應該要有4層防禦，現在卻一層都沒有。



FTNN（鋒燦傳媒）、公視日前報導，6月27日有民眾搭機返回台北松山機場，準備降落前隨興拍攝海面上一艘海軍軍艦，並記錄座標分享位置，之後查詢該艦名稱，驚覺竟是解放軍“072A大型坦克登陸艦”，再比對當時座標位置，離台灣陸地僅約五、六十海浬，且當時周邊海域沒有台灣任何海軍艦艇跟監；海軍則回應，有密切掌握動態，適切應處，而台灣軍方僅說明“陸艦6艘持續在台周邊活動，嚴密監控與應處”。



根據《中時新聞網》報導，評論節目《全球大視野》主持人問張延廷，在雷達螢幕上，072A坦克登陸艦只是顯示為一艘商船而已？



張延廷表示，這是台灣軍方的短板，因為民進黨在建軍犯了重大的戰略錯誤，他們要去改。因為有4層防衛，第一層一定要有人造衛星，才能看得很清楚，船可以匿蹤，是對雷達匿蹤，但對電子光學無法匿蹤，都看得到你，民進黨在這方面沒有做。



張延廷指出，第二層，要有無人機，每天在海上做偵查，這也沒有做；無人機國家隊8年下來，交了白卷；第三層，每天都要有戰機進行偵巡，他以前就是在戰鬥空中巡邏，整個台海周邊看一遍，若有軍艦，馬上下去做辯證。第四層是對海搜索雷達，軍艦要出去外面找，空中有空偵機，下面則要有對海搜索雷達。