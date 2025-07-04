普發現金暫不表決　朝野緩解對峙氛圍

民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召傅崐萁在場邊邊笑邊交換意見。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月4日電（記者 鄭羿菲）“立法院”今原訂排審規模達新台幣4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，國民黨團要求納入全民普發現金1萬元、民眾黨團要求普發六千元，民進黨則堅持照“政院”版走，反對普發現金，朝野無共識。不過，藍白今達成共識不表決特別條例，朝野交鋒氛圍立刻緩解，民進黨籍“立法院”黨團總召柯建銘還與中國國民黨籍“立法院”黨團總召傅崐萁在一場邊滿臉笑容地交換意見。



民眾黨“立法院”黨團原本搶先出招，一早院會開門就在地板貼上賴清德的大幅畫像，並配上“撕裂社會、扭曲歷史”字樣。不過，由於“立法院”今天不再處理特別條例，朝野氛圍緩解，不少綠委排隊登記發言時並未破壞貼在地上的批評圖像，當作沒看見。



美國高額對等關稅90天暫緩期將於9日屆滿，美國總統特朗普3日表示，可能最快明天開始，向尚未和美國達成貿易協議的國家，寄出信件，告知他們所需支付的關稅稅率。而美國對台灣對等關稅原為32%。



因藍白對於普發現金金額無共識、綠營則堅決反對，國民黨團決定暫緩處理特別條例。黨團書記長王鴻薇受訪表示，因美國關稅影響，尚不確定4100億足夠與否，因此暫緩處理，而藍白兩黨還沒完全達成共識，應該等台美協議出來再溝通。黨團總召傅崐萁也說，會在7月9日後正式提“拯救台灣救濟方案”。