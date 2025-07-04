藍委林倩綺：賴僅備戰不避戰　兩岸和平難

藍委林倩綺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）針對兩岸情勢，中國國民黨籍“立委”林倩綺今天在“立法院”“國是論壇”上表示，賴清德上任以來這一年多來的施政，無疑將兩岸對抗導向更激烈、更不可逆的“戰略脫鉤”，備戰雖是國家防衛的正當需求，但若領導人僅知備戰、不知避戰，兩岸和平就不會是我們能長久依靠的假設前提。



林倩綺強調，民主和平理論向來主張，民主國家之間較不容易爆發戰爭，但這並不意味著“民主”與“和平”可以畫上等號。美國正是一個顯著的反例。自二戰以來，美國以“民主”之名發動的軍事行動遍及全球，從越南、伊拉克到利比亞，其對外武力介入的頻率遠高於其他體制的國家。因此，若我們將台海安全單方面寄託於民主陣營的道德想像，恐怕是政治上的危險投機。



“立法院”今天進行全院委員會，在會議召開前的“國是論壇”上，林倩綺針對兩岸情勢陷入愈來愈危險的局面，呼籲“賴政府”改變戰略思考，做出以上表示。



林倩綺說，其中最大的問題正出於，“賴政府”不僅未曾以務實態度穩定兩岸，反而以意識形態為引導，持續推動對中經貿脫鉤、政治交流全面凍結，甚至在語言政策、文化定位與官方論述上刻意排除中國大陸因素，導致兩岸連最基本的溝通機制都形同癱瘓。

