藍：台若比照越南投降美國　傳產會死一片

藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月4日電（記者 張穎齊）美國對等關稅緩徵期9日將屆、新台幣兌美元持續暴升至28字頭，兩者有無關連？中國國民黨籍“立委”賴士葆4日表示，很明顯台“央行”放任新台幣暴升與對美關稅談判有明顯關係，匯率漲幅12、13%形同接受課關稅10多%，民進黨政府要這樣聽美國的話，已害慘台灣百工百業，已有很多人可能失業、放無薪假了。



中國國民黨“立委”吳宗憲說，台灣是否會像越南一樣投降美國？讓傳產都死一片，發生大量無薪假、倒閉潮，面對失業潮，政府要怎辦？

