台官方卡金廈泳渡　陳玉珍：是金門統戰廈門

藍委陳玉珍。（中評社 資料照) 中評社台北7月4日電／即將於7月26日登場的第13屆“金廈泳渡”活動，近期傳出金門縣府被要求停辦。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天表示，今年的“金廈泳渡”是廈門市和福建省主辦的統戰活動，這次要進入台灣的禁限制水域，要考慮中國大陸海警船從去年起不斷進入進入，陸委會將進行審慎審查。對此，中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍今天批評，“如果它真的是統戰活動，也是我們金門去統戰廈門的活動”。



梁文傑3日在例行記者會上表示，有關“金廈泳渡”活動，陸方不光是選手要入境金門，還有大陸的政府官員、大陸電視台記者要來做直播或是無人機要空拍，“而且這次是從廈門游來金門，要進入台灣的禁限制水域，不光是大量的陸籍選手，還有許多陸籍船隻，顯然台方海巡單位必須派員戒護引領，不是說想辦就可以辦，如果我們批准，必須還要有很多安全工作要部署，所以台方會比較謹慎處理。”



不過對於金廈泳渡活動是否已確定辦不成？梁文傑未說死，表示“仍在審查當中”。



綜合台媒報導，對於活動可能停辦，國民黨金門“立委”陳玉珍今天提出不同看法。她強調，金廈泳渡已舉辦12屆，去年海基會秘書長羅文嘉參與時還肯定這項活動有助兩岸和平。她質疑，為何過去十多年來正常的體育交流活動，現在突然被視為統戰活動。



陳玉珍特別指出，金廈泳渡是由金門方面提出規劃構想，廈門配合執行，若要說是統戰活動，“也是我們金門去統戰廈門”。這項活動一年由金門游到廈門，隔年由廈門游到金門，象徵兩岸和平交流互動。



至於統戰疑慮，陳玉珍認為政府應該要有信心，並表示金門民眾歡迎大陸人士來訪，讓他們親身體驗台灣的民主進步與言論自由。她舉例，過去大陸旅客來台最喜歡收看政論節目，顯示他們對台灣社會的開放感到興趣。