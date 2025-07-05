盧秀燕動起來反罷免　北中跑透透

台中市長盧秀燕展開反罷免行動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月5日電（記者 方敬為）中國國民黨反制綠營大罷免行動，7月5日下午將在台北市政府前舉辦首場反惡罷大造勢，雙北、桃園3都藍營首長蔣萬安、侯友宜、張善政將合體，被視為黨主席熱門人選之一的台中市長盧秀燕也動起來。當天上午先北上與藍委賴士葆合體掃街，隨後赴基隆與藍委林沛祥一同拜廟，晚間再回防台中拉抬子弟兵藍委羅廷瑋，行程滿檔。



盧秀燕被視為“藍營一姐”，何時出面反罷免，各界關注，據了解，配合藍營首場反罷免造勢，盧秀燕當天也動起來，雖然沒有出席造勢活動，但腳步卻橫跨台北、基隆、台中三都，按照個人節奏推進反罷免。



根據盧秀燕周末反惡罷輔選行程，首站於5日上午陪同賴士葆自賴台北市文山區景興街的服務處前起車隊掃街。之後轉赴基隆，陪同林沛祥參拜位於基隆廟口的奠濟宮。結束基隆行程後，晚間回防台中市中區與西區，出席2場羅廷瑋的問政說明會。



盧秀燕未出席藍營台北反罷免造勢，以靈活的方式替個別藍委站台，並將重心放在台中市守護自家子弟兵，可間接觀察出其反罷免策略。5日活動結束後，盧秀燕6日晚間則接續出席台中藍委廖偉翔主辦的親子活動，馬不停蹄，宣告轉換成選戰模式。