彰化幸福餐券　弱勢童暑假也有免費午餐

國民黨籍彰化縣長王惠美。（彰化縣政府提供） 中評社彰化7月4日電／彰化縣政府在寒暑假推動“幸福餐券”，國中小幸福餐券金額都是每人新台幣70元，5大超商加碼到80元套餐組合，全縣有超過1萬多名弱勢學生受惠，1年經費需6370萬元。



彰化縣政府教育處表示，為妥善照顧學生假期生活，舉凡低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，都能領取幸福餐券。



縣府被中央刪一般性補助款51.66億元，中國國民黨籍彰化縣長王惠美強調，苦絕對不可以苦到孩子，幸福餐券照發，讓弱勢學生暑假期間也能享用免費午餐。



彰化幸福餐券金額逐年提高，從2019年國中小學50元，到2022年調高到國小55元、國中60元。2024年下半年再調高國小60元、國中65元。今年再調高到國中、國小都70元，預計約有1萬1500名學生受惠。



縣府幸福餐券與萊爾富、OKmart、全家、楓康超市及統一超商合作。縣長王惠美表示，縣府持續推動幸福餐券，為讓學童更方便使用，積極推動“數位化幸福餐券”，是非六都第一個推動的縣市。學童只要持彰化縣數位學生證至5大超商，就可以領取餐點。超商再加碼，學童用70元的價錢，就可以兌換到80元的優惠套餐或便當，。



彰化被“中央”刪一般性補助款51.66億元。王惠美在日前北上遞交訴願書時曾表示，“中央”此舉對於民眾權益衝擊極大，為了彌補這筆巨額缺口，地方政府勢必要調整施政順序、籌措財源，才能安撫民眾，讓民眾權益不受影響。



2025年彰化幸福餐券經費約需6370萬元，民眾關心弱勢學子暑假期間午餐會不會沒着落？王惠美強調，苦絕對不可以苦到孩子。雖然縣府被中央刪一般性補助款51.66億元，但是孩子的福利絕對不能省。縣政府還是堅持發放幸福餐券，孩子們還是一樣可以到超商去兌換午餐，幸福餐券一樣是照發。