國民黨台北隊5日大造勢反惡罷　藍白攜手

國民黨台北市黨部5日舉行反惡罷大造勢，卡司陣容。（照片：國民黨台北市黨部提供） 中評社台北7月5日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於26日投票，其中也包括5名台北市“戰將”藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆。國民黨5日下午將於台北市政府前廣場大造勢，台灣民眾黨主席黃國昌也將率黨公職民代相挺。



國民黨黨面臨大罷免以及檢調大搜索各地方黨部，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人在押當中。市黨部未被打倒，訂5日下午3點至5點半於台北市信義區市府路發動“反惡罷！726出門投票不同意罷免”大型宣講活動。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕雖未排定出席5日下午的大造勢，但2人上午會個別幫羅智強、賴士葆等人站台掃街拜票，隨即要到其他縣市幫其他藍委站台。



台北場5日下午出席的將有國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、前台北市長郝龍斌、民眾黨主席黃國昌及民代、4名黨籍台北市議員。還有中廣前董事長趙少康、前“立委”鄭麗文、郭正亮、台北市議長兼市黨部代理主委戴錫欽及全體黨籍台北市“立委”、市議員、新黨籍台北市議員侯漢廷等人。



黃國昌率領民眾黨全體黨公職協助國民黨反惡罷，黃國昌5日上午也會協助羅智強反惡罷，下午赴台北市繼續助陣國民黨。



場面預計浩大，場地、椅子、設備都正在布置中。針對反對民進黨及罷免團體大惡罷，藍白到26日前每周末都會密集造勢、宣講、拜票等。而近期南投藍委馬文君、游顥罷免案也進入第三階段，將於8月23日投開票。