清大交大校長高雄同台　幽默挑競爭話題

陽明交通大學校長林奇宏。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）鄰近高雄蓮池潭的“重點領域校際研教園區”4日揭牌啟用，未來園區將有台灣兩所頂尖大學“清華大學”、“陽明交通大學”設分校，且僅隔一條馬路，又再勾起過去清大、交大超過半世紀的競爭歷史。陽明交通大學校長林奇宏、清華大學校長高為元4日出席活動同台，林奇宏致詞時也主動挑起兩校競爭話題，幽了一默，引起台下兩邊校友抱團鼓動呼喊比聲勢，十分有趣。



高雄高等教育盛事、“重點領域校際研教園區”4日進行揭牌啟用，園區規劃分為A、B、C三大基地，A基地位於原蓮潭會館，為陽明交大主導整建。B基地則由清華大學進駐，選址舊左營國中校區。左營舊城東門前設置C基地，興建第二會館暨運動中心提升生活機能。園區工程總經費新台幣132億元，預計到2029年底前陸續完成。這也是配合南部發展半導體、AI進行的產業轉型與人才培育布局。



陽明交通大學校長林奇宏致詞時主動提到，在大家印象中交大與清華好像是競爭對手，不過在北部與新竹每年都要繃緊神經，梅竹賽要有好的成績，但是在南台灣就不一樣，今天這場活動，兩邊校友都融為一體，無分彼此。他請所有陽明、交大的校友請立接受歡迎，然後又話鋒一轉打趣說，清華的校友就交給清大校長介紹。



清華大學校長高為元致詞時提到，他今天坐高鐵下來，心裡感到非常愉快，因為一年多前，高雄的計劃好像是一場夢的感覺，但是靠大家的努力，今天有這個非常成功呈現。他也期許園區能成為跨校、跨域合作的典範，也誠摯邀請在地學術界與產業攜手合作，共同為南台灣未來努力，並用台語說“一同向前行”。



學校與學校之間互相競爭成為世仇時有所聞，在台灣最知名的，莫過於“清華大學”與“交通大學”，因為兩校都在新竹，而且校地位置相鄰，專精領域也非常接近，而且還效仿英國的劍橋與牛津大學的對抗賽，清大、交大每年春天都有“梅竹錦標對抗賽”，比賽項目包含運動、棋藝等，兩校也藉此交流。



陽明大學與交通大學在2021年2月1日合併成立陽明交通大學，不過清大、交大的競爭關係仍是為人所津津樂道。



此外，清大、陽明交大這兩所頂尖大學，今年都宣布將成立高雄分校，也讓兩校的競爭關係再度搬上檯面，未來如何擴張版圖，以及如何牽動南部的高教育才，都再次讓人眼睛為之一亮。



這場記者會有“行政院長”卓榮泰、民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委李柏毅、“教育部”“常務次長”朱俊彰、宏碁創辦人施振榮、陽明交通大學校長林奇宏、清華大學校長高為元等人上台致詞。產學合作企業包括台灣默克、台積電、AMD、鴻海、日月光、華邦電、元澄。另外，清大、陽明交大校友，以及高雄多所大專院校代表到場，超過百人。