中評關注：國民黨抗罷有三大致命內憂待解

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北7月5日電（記者 張嘉文）7月26日大罷免投票進入最後倒數，藍營全力造勢希望催出不同意罷免票，但綜觀局勢，中國國民黨內部其實面臨三大致命內憂，若無法妥善處理，不僅抗罷動能有限，更可能使整體選情陷於被動，最終可能出現綠營希望至少罷免10席以上藍委的局面出現。



三大內憂包括，第一，國民黨之前為了反制發動罷免綠委，涉及不實連署，遭檢調以最大力度全面查辦，至今司法風暴中仍延燒。據國民黨中央黨部統計，截至2日為止，包括中央黨部及12個縣市黨部共有126位黨工遭到約談，其中15人被羈押（現有7人在押），另有台南、台北、宜蘭、新北、台中等5個縣市共75位黨工遭到起訴。



部分地方黨部甚至面臨“團滅”危機，這直接削弱藍營的基層組織動員力，讓許多藍營“立委”無法倚賴黨部資源，必須各自為戰，自行籌措人力、財力投入反罷免宣傳與組織，對多數藍委來說無疑是雪上加霜。



其次，藍營的地方政治生態錯綜複雜，部分藍委長期坐穩地盤，導致有意出頭的地方議員或人士心中未必全然支持藍委抗罷，甚至反而可能暗自觀望，樂見藍委被罷免，為的是接下來的補選有機會接棒參選。這種“各懷鬼胎”的心態，導致國民黨在一些選區表面上團結，實際上卻潛藏鬆動，嚴重影響基層同心作戰的士氣。



第三，也是關鍵的內憂，出在黨中央領導力不足，加上面臨黨主席改選之際，現任主席朱立倫雖屢屢呼籲全黨團結迎戰大罷免，但外界普遍認為朱本身能量有限，已難號召全黨上下，就看接下來規畫的一系列造勢能否達到挽回頹勢的效果，如果抗罷火力始終分散，無法有效集中，都會讓國民黨在氣勢或組織動員，都顯得處於劣勢。

