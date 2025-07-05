中美棋局台灣被直接交易？旅美教授說不會

台灣在中美棋局中會不會直接被交易?旅美教授翁履中在臉書發文提出看法。(照:Dennis Weng 臉書) 中評社台北7月5日電／中美倫敦貿易會談後，美國解除對晶片設計軟體的出口限制，到放寬乙烷與噴射發動機的出口，中方回應將加快稀土出口審核流程。旅美教授翁履中認為，台灣在中美棋局中不會直接被交易，但可能不讓賴清德過境美國重要城市，或減少軍售公開性。



翁履中6日在臉書發文表示，美國總統特朗普對中國大陸的所有強硬行動，例如關稅、科技封鎖、限制出口等，都是為了壓低談判對手的價格，然後在對方說“我們願意談”時，拉開布幕、站上台前簽下一紙讓美國人覺得“我們贏了”的協議。而且特朗普年底前極可能訪中國大陸，這場經濟秀他不會錯過，他要的不是外交突破，而是用總統高度簽下“做生意的機會”。



至於台灣在這場棋局中會被談判嗎？翁履中表示，放心，台灣不會直接被交易，但可能成為特朗普回應中方“要面子”的操作空間，例如不讓賴清德過境美國重要城市，或減少軍售公開性。



翁履中指出，特朗普不會放棄台灣，除了國防工業的利潤之外，當然也因為半導體產業尚未轉移完成，台灣的經濟價值與戰略地位仍在。不過，這也是台灣的警訊。台灣需要跟時間賽跑，思考除了科技產業之外的其他關鍵籌碼。



翁履中接著點出，特朗普的核心邏輯從未改變：跟中國大陸“打”只是一種施壓手段，但最後目的永遠是“談”。在這樣的框架下，台灣更要看清現實。中美貿易和緩未必意味著台海局勢安全，反而代表台方更應加速思考如何在無人出兵、無人表態的現實下，把握機會重建真正能自保的外交與安全戰略。