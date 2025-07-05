盧秀燕為林沛祥站台呼籲用反罷免票提醒賴

盧秀燕5日上午到基隆為藍委林沛祥站台。(照:林沛祥臉書直播畫面) 中評社基隆7月5日電／大罷免將在26日投票，藍營人氣最高的台中市長盧秀燕，今天專程北上，先到台北市幫國民黨籍“立委”賴士葆車隊掃街，隨後回娘家到基隆，陪國民黨“立委”林沛祥在基隆廟口掃街。盧秀燕也與林沛祥到奠濟宮參拜，她說，去年她陪面臨罷免案的基隆市長謝國樑參拜，果然順利度過罷免案，相信林沛祥也會順利過關，挺過罷免案。



綜合台媒報導，盧秀燕表示，她在基隆出生、長大，從小就在奠濟宮拜開漳聖王，讓她一路從考大學到出社會都獲得庇佑。去年謝國樑罷免案時，她陪著謝參拜，所以謝國樑反罷免得以過關。所以她這次特別回到基隆，陪著林沛祥參拜，希望能夠讓林平安度過這次的無差別罷免。



盧秀燕說，她在念基隆女中時，林沛祥的父親林水木是她的老師，所以她該叫林沛祥師弟，兩人有著深厚的情誼。再加上她在基隆出生、長大，更願意回到基隆力挺他度過這次罷免。



盧秀燕指出，目前全球面臨關稅及匯率大戰，各國都積極應對。隨著全民都在拚經濟，但賴清德卻帶著執政黨在拚政治。盧秀燕說，短期之內基隆就已經有兩場罷免了，因此，7月26日的反罷免，為的不是林沛祥一個人，而是希望能藉此提醒賴清德與執政黨，應該回歸“拚經濟、顧民生”，不要再講政治、搞罷免了。



盧秀燕說，她一早5點40分就離開台中的家北上，先赴台北市協助“立委”賴士葆，接著北上基隆，下午還要趕回台中參與兩場反罷免活動。她說，這一段時間跑下來愈跑愈有信心，她感受到民眾愈來愈反對賴清德與執政黨一直專注在政治、搞對立與鬥爭。



盧秀燕呼籲民眾7月26日要用手中的不同意罷免票，提醒賴清德及執政黨“回歸國政、終結仇恨”，真正去“顧經濟、顧民生、顧百姓”。