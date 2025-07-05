韓國瑜、黃國昌、高金素梅等同台聲援羅智強

左起，金素梅、黃國昌、羅智強、韓國瑜及戴錫欽。(照:羅智強臉書直播畫面) 中評社台北7月5日電／罷免投票將在7月26日登場，藍白展現合作態勢。“立法院長”韓國瑜上午與台灣民眾黨主席黃國昌同台，聲援國民黨“立委”羅智強，韓國瑜呼籲民眾投下不同意罷免。



比出打X手勢，號召支持者要出門，投下不同意罷免，韓國瑜與黃國昌5日同框，一同幫面臨罷免挑戰的國民黨“立委”羅智強站台。韓國瑜力挺羅智強是全方位“立委”，再噴金句“大罷免若成功，台灣民主一場空。我又加了一句，一寸光陰，一寸金，罷免原來發神經。”



羅智強今舉行新書發表會，韓國瑜、台灣民眾黨主席黃國昌、台北市議會議長戴錫欽、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨“立委”許宇甄、翁曉玲等人到場支持。羅智強在致詞時，先說了罷團罷免自己的理由，但韓國瑜卻先麥克風拉過手上，先喊“要先罷免柯建銘（民進黨團總召）吧”，掀起台下一陣掌聲與歡呼。



民眾黨主席黃國昌表示，“在他當選“立法委員”第1屆的時候，就兌現了選民的承諾，而這樣子的政治人物，現在竟然面臨想要繼續搞專制獨裁的民進黨發起大惡罷。”



黃國昌指出，現在由民進黨賴清德，對於在野黨“立委”所發動無差別的“大惡罷”，讓台灣的民主法治不斷地向下沉淪。在這個關鍵的時刻，在“立法院”裡面共同推動改革法案的夥伴有難，挺身而出號召所有的選民站出來，在7月26號的時候，對賴清德的“大惡罷”說不。