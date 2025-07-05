韓國瑜南投草屯挺反罷　斥罷免完全沒天理

韓國瑜。(照:羅智強研究室) 中評社南投7月5日電／“立法院長”韓國瑜今天受邀參加南投縣全台城隍大會師，大力讚揚中國國民黨籍南投“立委”馬文君、游顥認真問政與耕耘地方。對於罷免案，韓國瑜當場又講出金句，他說，“一寸光陰一寸金，罷免原來發神經！”引起現場民眾掌聲、笑聲不斷。



由草屯鎮惠德宮主辦的 “2025全國城隍聯誼大會師”今天在寶島時代村舉辦、全省55家城隍廟隊伍參加，韓國瑜、國民黨籍南投縣長許淑華、藍委馬文君、游顥，及前雲林縣長張榮味、鎮瀾宮董事長顏清標共襄盛舉。



綜合台媒報導，韓國瑜致詞說，古時候當官靠考試，現在當官要靠選舉，但不管古今，官員都要接受城隍爺監督，看有沒有真心愛人民。古時縣令接到派令，不能直接去報到，而是要先到城隍廟上香祈求保佑，也接受神明監督，因為“對不起人民，就沒好下場”。



韓國瑜接著讚許縣長許淑華拚政績，並指許的背、脊椎都開始受傷，因為每天彎腰鞠躬拜託、真的很拚！他也稱許馬文君與游顥在“立法院”表現傑出、認真問政，並強調“立委”要顧3件事，包括國家、地方、選區，馬、游都做到了。



馬、游2人罷免案將在8月23日投票，韓國瑜批評，他搞不懂這個大罷免到底是為了什麼？“一寸光陰一寸金，罷免原來發神經！”要罷免掉優秀的“立委”，完全沒天理。



他也回顧1987年倪文亞敲下議事槌、終結動員戡亂時期的歷史意義，並強調台灣民主得來不易，不應被濫用罷免所破壞。“好不容易讓世界按讚的台灣民主，結果今年發生大罷免，這是什麼道理？”



最後，韓國瑜呼籲南投鄉親一定要發揮勇氣，熱愛台灣的民主、保護台灣的民主，讓優秀的馬文君、游顥繼續在“立法院”為大家打拚。韓國瑜的致詞也讓現場群眾掌聲、笑聲不曾間斷。