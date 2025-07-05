台北造勢反惡罷　烈日下備6千椅、上百警力

國民黨台北市黨部5日下午在台北市府前舉辦反惡罷活動，現場備有6千張椅子。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北7月5日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、新竹市長高虹安大罷免案將於26日投開票，中國國民黨5日在台北市政府前廣場舉行反惡罷大造勢，力挺5名台北市藍委。活動開場前，烈日炎炎，現場備有6千張紅椅，上百警力維安。



國民黨台北市黨部5日下午3點至5點半於台北市信義區市府路發動“反惡罷！726出門投票不同意罷免”大型宣講活動。出席的將有國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、前台北市長郝龍斌、民眾黨主席黃國昌及民代、4名黨籍台北市議員，還有中廣前董事長趙少康、前“立委”鄭麗文、郭正亮、台北市議長兼市黨部代理主委戴錫欽及全體黨籍台北市“立委”、市議員、新黨籍台北市議員侯漢廷等人。



活動開場前下午2點，部分支持者陸續到場，現場高溫33度，服務台備有水、反惡罷宣傳扇子等，部分攝影媒體也到場，支持者穿上青天白日滿地紅的服裝、持青天白日滿地紅旗子。



大批警力也在場交通管制、維安、上拒馬。活動將在下午3點正式啟動，由國民黨發言人楊智伃等人主持。現場播放反惡罷的宣傳影片，也有宣傳車與相關標語，呼籲台北市民力挺5名台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆，反對民進黨賴清德政權。



5名台北市藍委主角今日上午也沒閒著，都在各自選區拉黨內大咖掃街、掃車拜票，下午再大集結會師。

