民進黨花蓮搞罷免　林右昌指傅崐萁是吳三桂

民進黨秘書長林右昌受訪。(照:民進黨提供) 中評社花東7月5日電／民進黨秘書長林右昌今天出席“護國大遶境”偕同公民團體繼續前進花蓮各地，下午將挺進台東，持續匯集穩定、守護台灣的力量。林右昌表示，罷免傅崐萁的公民行動，匯聚出花蓮最大的共識與公約數，剷除傅崐萁，為花蓮、為國民黨、為台灣除害；並呼籲讓正義返回花蓮，繼續守護台灣，不分黨派團結一起出來投下“罷免傅崐萁”。



林右昌表示，昨天“護國大遶境”是一個很棒的開始，沿途許多花蓮人民不分老小，不畏天氣炎熱都站出來揮旗、比讚，以各種形式加油打氣，氣勢非常高昂，整個環台遶境活動一定也會很順利。此外，今日也會行經花蓮縣議長張竣服務處，他是反共的“中華民國”派，非常支持罷免，聽聞今日也會現身為遶境隊伍加油打氣。



林右昌說，花蓮對台灣非常重要，這裡有家山空軍基地是台灣的山海關，而傅崐萁的表現就像引清兵入關的現代吳三桂，大陸如果襲擾侵略台灣，奪取花蓮的佳山空軍基地，台灣的“國防”、“國安”會非常危險，壓力會非常大。因此，這次有許多軍公教不論現職或退休人員，都站出來連署力挺罷免，就是看到傅崐萁對“國家安全”的危害。



林右昌進一步說，現在已看到傳統上軍公教，過去可能都是支持傅崐萁，現在都站起力挺“罷免傅崐萁”；在地方上有許多政治人物或社團領袖，甚至地方上過去被傅崐萁欺壓，種種被不公平的對待的人，大家心中都有怨氣在，過去可能敢怒不敢言，但這次有了“罷免傅崐萁”公民行動的機會，進一步將傅崐萁剷除，來為花蓮除害，為國民黨除害，也為台灣除害。林右昌呼籲，所有讓正義返回花蓮，繼續守護台灣，不論是什麼黨派，或支持哪個政黨，大家都團結一起，出來投下“罷免傅崐萁”。



