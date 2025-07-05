賴清德十講結局？資深媒體人：人設就崩了

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北7月5日電／賴清德近日開展團結十講活動，期間內容包括“雜質說”、“軍人搭機優先升等”等話題，引起外界關注。資深媒體人單厚之表示，賴清德本就是個對自己高度自信的人，也不會認為自己演說得不夠好；單厚之也透露，賴的每場宣講都有爭議，講完十講後，“（賴）人設大概也就崩的差不多了”。直言現在大罷免期間，全台灣都在看賴清德一個人表演，也等著看他接下來還要出什麼招。



單厚之4日在政論節目《POP大國民》中指出，賴清德的宣講活動若是要為大罷免催票，似乎反效果比正面效果還大，但為何仍要繼續？主要是賴清德本就是個對自己高度自信、“superego的人”，所以他也不會覺得自己講得不夠好。單厚之說，“而且現在的狀況就算講的不好，民進黨也沒有人敢吭聲”。



單厚之指出，賴的前面的四場宣講，沒有一場是不出問題的，如第一講“國家”講到猛瑪象、第二講“團結”講到雜質等。單厚之也進一步說明，賴的第四講談“國防”，卻說到全民普發一萬元不如補助台電等；由於現場獅子會友多為“老闆級”人物，單厚之也說明，賴此番言論也會讓一般人就會覺得刺耳，何不食肉糜？



針對賴清德稱請“交通部”接洽，若商務艙有空位，應自動幫軍人升等商務艙，單厚之認為，如果真的要做，應先從台鐵、高鐵做起，“比較實在一點的話，不如政府花點錢，做一個軍人專用的貴賓室，也有一些餐點（讓軍人）可以用，還更實際。”



單厚之認為，賴清德實際上講完十講，“人設大概也就崩的差不多了”；單厚之說明，賴團結十講有十個方面，結果每一方面都出問題，“現在大罷免，全台灣都在看賴清德一個人表演”，因為大家都等著看，賴清德接下來還要出什麼招。