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解放軍29機艦持續在台海周邊活動　
http://www.CRNTT.com   2025-07-05 17:17:47


　　中評社台北7月5日電／台軍方今日表示，至上午6時止，偵獲大陸軍機18架次（其中逾越海峽中線進入北部及西南空域12架次）及軍艦11艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

　　台軍方強調，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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