解放軍29機艦持續在台海周邊活動　

中評社台北7月5日電／台軍方今日表示，至上午6時止，偵獲大陸軍機18架次（其中逾越海峽中線進入北部及西南空域12架次）及軍艦11艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。



台軍方強調，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。