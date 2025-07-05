藍營反惡霸　大咖痛批賴清德想在台灣當皇帝

國民黨籍台北市議長戴錫欽率領藍議員反惡罷。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北7月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨5日發起反大惡罷台北場，國民黨大咖雲集，國民黨籍前台北市長郝龍斌、黨副主席連勝文、中廣前董事長趙少康輪番痛批，賴清德用嘴砲來抗中保台，讓全民上戰場，並利用黑熊、青鳥、行徑像禽獸一樣，還想在台灣當皇帝，要用選票教訓賴。



郝龍斌表示，民進黨政府超徵稅收，國民黨台北市黨部5日下午在台北市政府前廣場市府路發動反惡罷！726出門投票不同意罷免”大型宣講活動。搞大罷免誣賴國民黨亂刪預算，卻又杯葛台北市等地方政府預算，明明只刪1.8億元新台幣“國防”預算、900多億元預算早就解凍，但賴清德帶頭亂講。難道黑熊能捍衛兩岸和平嗎？靠嘴砲嗆大陸，就不會打仗了嘛？要打仗時，藍綠也都要並肩作戰，但現在沒互信怎共抗外侮？



連勝文說，監督制衡很重要。但民進黨想百分之百掌權，貪婪政客竊取台灣資源，前陣子美國發起美國沒有國王抗議，台灣也沒有皇帝，想稱帝那下輩子到朝鮮吧，賴清德面對新台幣暴升28，美國關稅夾殺，台灣企業報表慘不忍睹，“行政院長”卓榮泰又說台美零關稅，那日本、歐盟都要台灣零關稅呢？正常、沒發瘋的領導人都想著突破經濟海嘯，衹有賴鬥黨內、鬥台灣民眾黨前主席柯文哲、鬥國民黨，更放任禽獸、黑熊、青鳥攻擊國民黨，出征、肉搜、污衊，從去年罷免國民黨籍基隆市長謝國樑就是用禽獸的仇恨霸凌。



趙少康說，罷免是無恥、無聊，台灣詐騙橫行，美國總統特朗普關稅戰，新台幣就先升12%，賴清德只想著用25%罷免國民黨，想一統天下、江湖，民進黨、聯電創辦人曹興誠說要掃除內奸，那就把賴清德、曹興誠等大官的小孩，都叫回台灣、死守台灣，別再台灣搞“台獨”、在海外吃香喝辣。賴清德還提什麼南島血統，那要不要跟他一起去驗DNA？賴看起來還比較像日本人。馬英九時期和平，現在兵役卻計劃延長兩年，台灣要變刺蝟、豪豬，那票投民進黨、台灣變戰場，票投大罷免、全民上戰場，變成烏克蘭、加沙、伊朗。



國民黨籍桃園市長張善政說，財劃法、“立法院”調查權等都被民進黨胡說，“監察院”在睡覺，藍白提出福國利民法案，但執政黨卻搞大罷免，還把國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹關在看守所，藍委1席都不能少。



國民黨籍台北市議長戴錫欽也率領全體國民黨台北市議會黨團及新黨籍台北市議員侯漢廷一齊痛批民進黨釀成人禍，大家要讓好“立委”留下來。



現場群情激憤，人數愈來愈多，天氣雖高溫，但愈晚、民眾愈熱情，不停揮舞旗子。但過程中有民眾屢次大吼國民黨籍台北市議員鍾小平下台，有點尷尬。