台積電美國廠陷種族歧視等官司　公司未評論

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北7月5日電／台積電在美國又被告！由17人組成的原告團，本週對台積電提起集體訴訟，指控這家晶圓大廠種族歧視、報復員工以及工作環境不安全。



根據《12NEWS KPNX》4日揭露的資料，原本去年11月已有13位員工在加州對台積電提起訴訟，指控公司存在系統性歧視行為，隨著訴訟進展，目前原告人數增加至45人，新一輪訴訟文件厚達160頁，內容包括台積電以外籍勞工替換本地人力，造成美國員工職場遭邊緣化。



訴狀中原告表示，他們在工作期間遭遇到多起具敵意的情況，被同事辱罵是“懶惰”、“臭味重”的黑人，還有員工抱怨，台積電內部經常流傳“美國人做不了這種工”等具歧視色彩的說詞，進一步激化種族緊張情緒。



部分員工指出，工廠安全管理有重大瑕疵，有原告稱，公司要求事故時先撥打內部電話，而非美國911緊急專線，更有一位員工控訴，主管竟一度計劃從TEMU購買背負式安全裝備，最終在遭反對下作罷。其他投訴也涵蓋缺乏化學品安全訓練與防護措施。



對於這場延燒中的官司，台積電未就訴訟細節作出評論，只表示不會針對法院程序外的訴訟發表意見。聲明中強調，公司對超過3，000名在亞利桑那州團隊成員的努力感到驕傲，並致力於打造安全、友善與包容的職場文化：“我們為超過3，000名員工的全球團隊齊心讓我們的亞利桑那州新設施取得成功，感到自豪。我們期盼將該設施壯大為美國優異半導體製造的主要中心。台積電致力於為我們的員工、承包商以及在世界各地工廠工作的所有人，提供安全、友善而包容的環境” 。