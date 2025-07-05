黃國昌率白議員出席反惡罷　對抗賴清德政權

國民黨5日發起反大惡罷台北場，民眾黨主席黃國昌率領3名同黨籍台北市議員相挺。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北7月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨5日發起反大惡罷台北場，台灣民眾黨主席黃國昌率領3名同黨籍台北市議員相挺，黃國昌憤慨表示，今天站在台北市政府前很感慨，賴清德鬥臭、關押民眾黨前主席柯文哲，現在又要罷免藍委、讓民進黨“立法院”黨團總召柯建銘當上“立法院長”，民眾黨會與藍委站在一起、不置身事外、對抗賴清德綠政權。獲得台下藍營支持者滿堂彩。



國民黨台北市黨部5日下午在台北市政府前廣場市府路發動“反惡罷！726出門投票不同意罷免”大型宣講活動。黃國昌率領3名同黨籍台北市議員林珍羽、陳宥丞、黃瀞瑩出席上台，國民黨籍台北市議長兼國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、藍委徐巧芯也陪同。



黃國昌一席輕裝，並戴著柯文哲也喜歡戴的橢圓框型眼鏡，黃國昌先是看著台北市政府，接著感慨表示，他現在站在市府前，看著市府，看著舉辦世壯運的場地大巨蛋，他出席5月17日世壯運開幕受邀坐台下，他看著從國民黨籍前台北市長馬英九、前台北市長柯文哲、蔣萬安，不同黨派一棒接一棒，柯文哲讓台北市脫胎換骨，結果柯卻仍被賴清德關押在土城看守所。



黃國昌說，柯文哲唯一做錯的事就是得罪民進黨與賴清德，柯文哲讓賴清德2024只獲得4成選票，因此從去年5月20日起，賴清德的心中充滿憤怒、恨意，開啟鬥爭路線，用司法檢調當鷹犬，綠媒當工具，鬥臭柯文哲，聯手柯建銘發動無差別大罷免，進行一黨專制獨裁。



黃國昌痛批，賴清德執政一片蒼白，在同胞裡找敵人，不是綠的就是雜質，胡作非為。柯文哲雖然仍被關押，但民眾黨沒放棄，會繼續對抗民進黨，永遠站在最前面對賴清德宣戰，民眾黨不會對被大罷免的藍委置身事外，會阻止民進黨在“立院”胡搞，不讓一天到晚拿拐杖破壞公務的柯建銘坐上“立法院長”位置，也不讓賴清德恣意妄為去葬送台灣下一代。民眾黨會與藍委們站在一起，請大家26日出來投票。



黃國昌上台前、致詞完後，均獲得現場藍營支持者滿堂喝采，不斷喊“說得好！”

