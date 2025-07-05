郭正亮出席反惡罷　批賴仇恨十講居心惡毒

前“立委”郭正亮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨5日發起反大惡罷台北場，前“立委”郭正亮5日出席表示，賴清德今晚突然宣布取消“團結國家十講”第五講外交篇，說什麼擔心丹娜絲颱風取消，明明現在艷陽高照，颱風是明天才來，取消原因就是自慚形穢、每講必錯，這種進行分裂、仇恨十講，居心惡毒。



國民黨台北市黨部5日下午在台北市政府前廣場市府路發動“反惡罷！726出門投票不同意罷免”大型宣講活動。在台灣民眾黨主席黃國昌發言完後，輪到其他反綠陣線上台，有郭正亮與前藍委、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文。



郭正亮說，今晚賴清德本來要去高雄市雄大獅子會發表第五講外交篇，今早借口說有颱風而取消，現在豔陽高照，大家都出席反大惡罷活動，也沒下雨，這台風明明是明天來，賴清德為何要用颱風借口取消？那就是自慚形穢，每講必錯。



郭正亮說，賴清德每講必錯影響，使得罷免團體每天都很憂慮，聽說現在只估罷免掉4席藍委，那大家一定要讓罷團罷免數掛零。



他說，賴清德衹有4成選票，賴清德宣講的程度很差，居心很惡毒，講話都是明知故犯，故意誤導，比如“國防”預算明明編列史上最高，賴卻還在抱怨被刪，想做7艘自造潛艦、通過海測，還要拉美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）背書。



郭正亮說，根據美國華府智庫“布魯金斯研究所”（Brookings Institute）6月25日公布台灣民眾對美國信任度民調指出，台灣現在相信美國的民意只剩33.5%。美國故意偏袒民進黨，但賴清德卻在進行分裂十講、仇恨十講，那一定要反惡罷，給賴清德教訓。



鄭麗文也高喊“我雜質、我驕傲，我們其餘人口都要團結起來！”



國民黨主席朱立倫上台前在台下受訪也表示，民進黨內部都希望賴清德不要再十講了，因都在亂講，目的只是為了要惡化、要鬥爭，搞到台灣顛倒、混亂，社會模糊。國民黨接下來還會有非常多的區域聯防，不管新北市、桃園市、台中市的選前之夜，選前黃金週，北北基桃各地大家一起來動員、造勢。