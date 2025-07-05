朱侯蔣齊反罷　要用不同意票教訓賴清德

左起台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨5日發起反大惡罷台北場，壓軸由國民黨主席朱立倫率國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜一齊發言，眾人齊批賴清德搞分裂，抹紅分裂台灣、兩岸不和平，還提出雜質說思想清洗，呼籲全民26日用不同意罷免票來教訓賴清德。



國民黨台北市黨部5日下午在台北市政府前廣場市府路發動“反惡罷！726出門投票不同意罷免”大型宣講活動。5名台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、2名新北市藍委洪孟楷、張智倫出場，台下支持者歡呼，接著由侯友宜、蔣萬安、朱立倫輪流助講，並持續留在台上同台，營造大團結。



朱立倫表示，賴清德在任1年多，正事不做，沒有“侯侯做代誌（閩南語：好好做事情）”，拚命搞政治惡鬥，輸就翻桌，要將五權都一把抓，獨裁者之姿想打掉雜質，清洗所有反對力量，實在是最大悲哀。全球都沒發生過大罷免，賴清德創下台灣史上的民主之恥，正在消滅台灣民主、摧毀自由，“團結國家十講”是亂談亂講、造謠生事。



朱立倫說，民眾關心關稅會被課徵多少？新台幣匯率飆升到多少？中小企業出口廠商已損失13%了，台灣人外匯存底損失1兆多元新台幣，年輕人就業困難、面臨高房價、詐騙，賴統統都不處理，還有夏天很熱、停電缺電，賴卻只為大惡罷，民進黨“立法院”黨團柯建銘更想當“立法院長”，因此每席藍委都要被保住。



侯友宜說，大罷免是勞民傷財、吃飽太閒，賴衹有4成民意，做得太差了，砍了地方政府一搬補助款、影響甘苦人，賴不關心能源政策，搞分裂、不包容體諒，大家不能再不團結、保持沉默了，政府用媒體資訊戰、心理戰，想讓人民的良知被抹滅，政治不穩定、兩岸不和平、民生就凋敝，呼籲大家26日出來用不同意罷免的選票教訓“賴政府”。



蔣萬安說，“立委”監督政府天經地義，國民黨團提出還假於民、修法捍衛司法正義、核電延役、軍人加薪、爭取250億元（新台幣）讓台北市捷運建設南環段全線動工等，5名台北市藍委的學經歷、問政品質，都是台北市驕傲。



蔣萬安強調，但民進黨卻說國民黨是“親共”、“舔共”，可是明明養“共諜”、與“共諜”為伍的是民進黨政府，藏在府內、“國安會”、“外交部”、民進黨部，這些賴清德統統都沒交代，“團結十講”也不敢提，還轉過身來說要打掉雜質，賴清德欠台灣人道歉。



“賴清德沒資格發動大罷免！”蔣萬安慷慨激昂表示，賴清德只搞政治、不做正事，嘴巴“反共”、自己養“共諜”，賴要思想清洗、要人民用肺來火力全開發電，用人民納稅錢、選輸翻桌，蔣萬安會堅定與藍委們奮戰到最後一刻。



王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆也輪番致詞說，民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被關押在台北女子看守所，律師說黃呂在所內還是很關心他們5名台北市藍委的罷免選情，民進黨押人取供，但也壓部垮人民，民進黨搞大罷免花了納稅人錢達10億元新台幣，大家必須中止大惡罷，也看到台灣民眾黨被賴清德抄到家破人亡，甚至還有人打電話說要槍斃羅智強、卻抓不到人，辦案雙標。現場群眾氣氛到最高點，直到傍晚5點20分，眾人在歡呼下結束，準時解散。