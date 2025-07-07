社評：大罷免激進化　拒絕戰爭成焦點

國民黨要角包括台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜5日出席台北市反罷免造勢活動。（中評社 資料照） 中評社台北7月7日電（評論員 林淑玲）大罷免投票倒數20天，綠營挾豐沛人力物力全台動員，愈是激進抗中，挑起兩岸緊張，愈激起非綠的強烈危機意識。這不止是賴清德的信任投票，綠營更儼然把大罷免推向台灣是否走向戰爭的選擇。朝野最後勝負難料。



在綠營強烈動員下，迄今共有26名藍委與停職中的新竹市長高虹安將分別於7月26日與8月23日進行罷免投票。大罷免這次有聯電創辦人曹興誠等企業家主導，財力雄厚，造勢活動不斷，集中主軸於抗中，揚言要把所有反對抗中的藍委全部都罷掉，仇恨值拉到爆棚。



賴清德的雜質說與罷團相互呼應，在激進氛圍下，綠營、青鳥最近不斷攻擊“非我族類”，不時鬧出負面新聞，為過去罕見。罷團甚至還喊出若26日罷免投不同意，將是台灣末日。但事實上，這種帶著強烈仇恨的大罷免在民進黨內也未必獲得一致認同，可觀察到近日少有綠營大老出來挺大罷免，與昔日大選全黨傾巢而出截然不同，大老們是不認同？還是明哲保身不表態？有很大的想像空間。



個性耿直的呂秀蓮近日就公開喊話“沒有人希望一黨獨大”。謝長廷3月發表《善的循環再續》新書時提到罷免潮是不幸事件，什麼都通不過，什麼事都沒辦法做，就發動罷免，這是惡的循環。但包括陳水扁、謝長廷被指不挺大罷免後，又趕緊澄清否認，可看出大老們也不想與賴清德正面對槓，找自己麻煩。



不過，蔡英文日前缺席民進黨全代會，被認為是她不願為大罷免背書。她任內的前“國安會秘書長”李大維在敏感時刻出版回憶錄，大力肯定蔡英文路線，也被認為是英系的逆襲，傳出蔡對賴搞到兩岸隨時要開戰，頗有意見。



民進黨內近日也傳出，由於賴清德太重視青鳥，曹興誠又是罷團重要金主，賴清德曾與曹見面聽取罷團運作報告，並對外表示罷免後的補選提名會參考罷團建議。部份派系開始對曹興誠產生戒心，擔心他多金的手伸進民進黨會像過去三立電視台已故老董林崑海在黨內建立“海派”（後轉型為湧言會）模式，扶植人選進入民進黨權力核心，參選公職，再操縱民進黨。會有這種消息傳出應非空穴來風。

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現在黨內挺大罷免的主力部隊以賴系為主，要不然就是爭取2026縣市長提名的選將。民進黨已定調明年縣市長選舉，只有嘉義縣、台南市、高雄市三地辦初選，其它都由主席決定提名，想參選者都必須討好賴清德，在大罷免做出表現。賴清德用提名權鞏固在黨內的權力，對內也是清洗雜質的功能，不聽話的甭想被提名。



罷免與選舉大不同，選舉是談政見，是善的出發；大罷免是無所不用其極去否定被罷免民代，綠營與罷團現在僅有的一招就是抹紅，例如指責對方通敵、賣台等等。去看被罷的20多位藍委“罷免理由書”內容幾乎千篇一律，就是仇恨動員。



在這種氣氛下，台灣這次的大罷免遠比過去的大選與“立委”選舉更加關鍵，如果民進黨大罷免大成功，就是賴清德完全執政，所有政策、預算，對“憲政”體制的說法全部他說了算。當激進抗中派當道，備戰成為主流，兩岸會愈來愈緊張。更值得注意的是一旦“台獨”青鳥、罷團都飛進民進黨後，還會產生什麼質變？



民進黨在賴清德主政之前，黨內的兩岸路線還可看到一些彈性，不致於到“不惜一戰”的程度。“立院”黨團總召柯建銘2013“華山會議”還曾主張“應考慮正式宣告凍結“台獨黨綱”，告別舊時代，為民進黨兩岸政策形塑新時代的世界觀與格局。最近由於賴清德的“台獨”言論，台海又有新一波兵凶戰危，大陸軍機、軍艦幾乎每天圍台，民進黨好似也沒在怕。但無形中，台灣人要不要戰爭？也成為這次大罷免的選項，抗罷實際上等於拒戰。



物極必反，綠營激進的抗中，認為可以罷掉被抹紅的藍委，反而提供台灣民眾深層的省思。