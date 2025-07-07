中評鏡頭：兩岸中山橋古蹟命運大不同

蘭州中山橋遊客如織。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月7日電（記者 方敬為）位在甘肅省蘭州市城關區的“中山橋”建於清代，是當地第一座跨越黃河的永久性鋼桁架橋，1928年為紀念孫文改名中山橋，該橋保存迄今，從車輛行駛的路橋改為人行徒步橋，成為當地知名的旅遊景點，遊客如織。有趣的是，中山橋古蹟兩岸都有，但命運大不同，台灣包括台北、台中都有登錄文資身分的中山橋，前者被分段拆除存放，待重組，後者則仍作為道路使用，並無特別代表性。



蘭州中山橋，舊名第一橋，長233.5米，又稱蘭州黃河鐵橋，是鋼桁架橋，坐落在白塔山下，橫跨黃河兩岸，是蘭州市著名的旅遊景點和地標之一。於1909年8月19日建成通行，成為蘭州歷史上第一座跨越黃河的永久性橋梁。該橋樑工程由清朝甘肅洋務總局與德商天津實業泰來洋行（Telge & Schroeter）於1906年10月28日簽訂了包建合同，1908年5月9日正式開工。1928年為紀念孫文，改名為“中山橋”。



蘭州中山橋如今成為該市知名景點，夜間還會亮起燦爛燈火，伴隨著夜遊黃河觀光船艇，別具風情。蘭州中山橋串起黃河兩岸，海峽彼岸的台灣也有被列為歷史建築的中山橋，分別在台北市與台中市，但與蘭州中山橋的盛況大不同。



台北市中山橋建於1901年日據時代，位於台北市中山區，跨越基隆河，連接南岸的圓山與北岸的劍潭山，2001年9月，納莉颱風過境北台灣，造成大台北地區嚴重水災，為了防汛北市府決定將橋樑拆遷重建，2002年2月宣布，“在水利影響及文化景觀雙重考量下，中山橋將登錄為歷史建物，並遷建易地重現其風華。”但時至今日橋體仍然被堆置存放，等待重組。



台中市中山橋，又稱中山綠橋，是位於台中市中區的一座歷史建築，跨越綠川，最初興建於1908年日據時期，原名“新盛橋”，台灣光復後被改名為中山橋迄今，於2004年登錄為歷史建築。該橋樑在台灣縱貫鐵路開通典禮時興建，用以迎接日本皇室成員，現今仍做為道路通行使用，並保留古典的拱型橋梁樣式，但由於該橋長僅22米、寬僅10米，規模不大，並無特別的城市代表性。