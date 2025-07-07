黃齊元：中美關係緩和　不利台美關稅談判

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 資料照） 中評社台中7月7日電（記者 方敬為）美國對等關稅90天寬限期7月9日屆滿，針對台美關稅協議的可能走勢，藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，目前有幾個因素可能使得美國對台關稅課徵有負面走向，包括中美關係的變化，以及台灣對美貿易持續出超等情況，都不利美台關稅談判。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



隨著對等關稅寬限期即將屆滿，美國總統特朗普日前表示，從7月4日開始，將陸續向10到12個貿易夥伴寄出通知函，稅率從最低10%到最高上看70%，收到通知的對象須從8月1日起支付新關稅。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3日接受媒體訪問時，聲稱全球約100個國家將支付約10%的對等關稅。



對於美國對台課徵關稅稅率的走向，黃齊元認為，目前尚無法過於樂觀，因為近期美國與中國的關係正在變化當中，加上台灣對美貿易持續出超，相關情況，都可能使得美國無法輕易調降對台關稅課徵。假設最終公布結果，美國對台關稅稅率下降，也不排除會有所謂“附帶條件”的可能，有待觀察。



在中美關係變化方面，黃齊元說明，包括有媒體消息指出，特朗普將親自率20多家美國企業主到中國大陸訪問，可能在今年10月左右，組織美國企業CEO代表團訪華，可能有NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等。此外，也傳出中國大陸將邀請特朗普、俄國總統普京等參加9月3日的閱兵大典，這些都間接顯示，美國與中國的互動關係正在轉圜，揭示美中俄三大強權“大交易”時代來臨。



黃齊元指出，當美國、中國、俄國有共識彼此要避免交惡的前提下，台灣的立場就會相對薄弱，因為中國大陸將台灣視為“核心利益中的核心”，台灣很可能成為中美交涉過程的談判籌碼，當台灣被籌碼化，美國對台關稅的課徵不太可能放緩，因為更需要趁機會從台灣方面獲取利益。

