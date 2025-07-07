中評關注：國民黨首場造勢冷清　敲響警鐘

國民黨5日在台北舉辦的抗罷造勢，人潮不如預期。(中評社 資料照) 中評社台北7月7日電（記者 張嘉文）7月26日登場的大罷免投票進入倒數，中國國民黨原本規劃周周造勢，但5日在台北市府前的首場大造勢卻出現人數稀落的狀況，在進入最後熱戰的階段，可說是對藍營敲響一記警鐘。



從過往選戰經驗看，國民黨造勢場若空椅過多，代表除了支持者冷感外，組織動員更是出了問題，這對於藍營因遭受司法追殺，眾多地方黨部面臨團滅雖是無可厚非的狀況，但必須想出辦法解決，否則原本藍營規劃在26日大罷免投票前，周周有造勢，如果場場人數都不理想將重傷士氣。



尤其是5日台北市首場大造勢，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文從6月中被羈押至今，上周提出抗告遭到駁回，將繼續羈押。75歲的黃呂錦茹日前在法庭上崩潰痛哭，說再關下去會死在牢中。台北市黨部黨工個個如驚弓之鳥，根本難以再發揮能量。



這次的罷免選戰並不是典型的藍綠對決，藍委要反制罷免，但少了明確對手，也少了激化群眾情緒的題材。許多藍委坦言，要向選民解釋出門“投不同意票”本身就是一道關卡，不像一般的選舉有支持人選那樣直觀，對照綠營將大罷免定位成懲罰“親中賣台”的政治訴求，相對簡單鮮明，國民黨在論述上明顯找不到主軸。



原本賴清德的“團結十講”頻頻引發爭議，讓藍營一度找到突破口，但賴5日以颱風為由緊急取消第五講，接下來的演講專場是否就此取消尚無法得知，但總體來說，對藍營的變數非常大。



從藍營七月的首場造勢趨於冷清來看，這股對賴清德的不滿怨氣尚未轉化成實際行動，這可能會是“盧蔣韓”鐵三角接下來的最大任務。鐵三角中，韓國瑜有創造議題的渲染力，蔣萬安則有年輕票優勢，盧秀燕被視為2028的藍營熱門人選，三人分工看似完美，但若沒有更明確的共同主軸，仍難產生整體加乘效果，現在藍軍缺乏的是，如何能把鐵三角能量轉化成基層動員能量。



距大罷免投票僅剩半個月，對藍營來說時間已不容虛耗，接下來國民黨鐵三角若要發揮最大戰力，必須帶領目前藍營突破困境，讓藍營支持者和中間選民對“不同意罷免”有感，才能真正催出選票，否則即使“盧蔣韓”再合體百次，也恐怕對大罷免難以力挽狂瀾。