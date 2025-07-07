中評關注：新竹市雙罷肉搏戰　三觀察指標

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐近日頻繁合體宣傳反罷免。（照片：鄭正鈐臉書） 中評社新竹7月7日電（記者 盧誠輝）24席藍委和停職中的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票，新竹市因是全台唯一雙罷（高虹安、藍委鄭正鈐）選區，選情相當激烈，正反雙方除了在新竹市各大街小巷掛廣告看板互別苗頭外，市場和夜市掃街、站路口催票的各種傳統陸戰打法，也紛紛出籠，顯見新竹市雙罷選戰已進入最後肉搏戰階段。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。鄭正鈐則因有許多官司纏身，遭綠營猛攻，若遭罷免成功，將於8月1日公告罷免結果的3個月內進行補選。



新竹市因是發動大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘老家，從第二階段連署後期就相當激烈，新竹市綠營也傾巢而出進行宣傳。反觀藍白陣營，面對綠營來勢洶洶，也繼續維持藍白合的基調，積極整合抗罷，後來更將高虹安、鄭正鈐的罷免案綁在一起，希望能全力催出藍白反罷免選票，但這樣的作法仍有三項指標待觀察。



第一個觀察指標是，高虹安在2022年以9萬8121票（45.02%）當選新竹市長，當時新竹市總選舉人數為35萬758人，有效票數為21萬7941票。而鄭正鈐在2024年則以9萬2014票（35.23%）當選“立委”，當時的新竹市總選舉人數為35萬4646人，有效票數為26萬1218票。



新竹市近兩次選舉光有效票數就差了4萬3277票，而這4萬多票的差距，很可能就能左右最後的罷免投票結果，因此藍白才會希望將高虹安、鄭正鈐罷免案綁在一起。但畢竟兩人在地方的仇恨值不同，選民屬性也不盡相同，未來是否真能催出更多不同意罷免的有效票數？仍有待考驗。



第二個觀察指標是，綠營能否藉由此次大罷免的仇恨值，突破近兩次“中央”和地方選舉在新竹市選票的天花板？同樣深具考驗。因為若要成功罷免高虹安至少需要8萬7690票，且同意票數須大於不同意票數，但2022新竹市長選舉，民進黨新竹市長候選人沈慧虹卻僅拿到7萬7764票（35.68%），距離罷免高虹安門檻至少還差9926票。



而若要成功罷免鄭正鈐則至少需要8萬8662票，同意票數一樣須大於不同意票數，但2024民進黨“立委”候選人林志潔僅拿到8萬3298票（31.89%），距離罷免鄭正鈐門檻至少還差5364票。所以綠營在此次罷免投票，能否靠著製造高虹安、鄭正鈐的仇恨值，來衝破新竹市綠營選票的天花板？也將是重要觀察指標。

