中評關注：民進黨憂罷團請神容易送神難？

賴清德團結十講，反而凝聚藍營支持度。（照片：府方資料照） 中評社台北7月7日電（記者 黃筱筠）24位藍委7月26日將面對罷免投票，對賴清德來說，大罷免過程與結果也提早牽動政局變化。原本賴上任的第一項挑戰是2026地方縣市首長選舉，大罷免提早檢驗賴政治能量。若大罷免不成功，賴需面對黨內挑戰。目前還傳出主導大罷免的聯電創辦人曹興誠，掌握罷團與青鳥形成一股勢力，未來將制肘黨內派系。民進黨搞這場大罷免，讓賴提前面對大難題。



民進黨一再強調大罷免是民間團體發起，賴清德最近啟動“團結十講”間接進行動員，但不願意直接承認站上挺罷第一線。賴擔心若大罷免失敗，至少還能有迴旋空間。但發起大罷免的曹興誠似乎沒有要放過民進黨與賴清德，從批評民進黨在大罷免連署過程出力不夠，接著又要求賴清德與罷團一起同台站上大罷免第一線，接著更直接批評賴“團結十講”有些離題。



多金的曹興誠率領罷免團體出盡鋒頭，但就如在野黨所說“請神容易送神難”，曹興誠率領罷團連署罷免藍委，第一波投票有24位藍委通過連署，要進行罷免投票，這股連署力量確實不容小覷。在綠營支持者當中形成一股勢力。曹還公開批評過民進黨秘書長林右昌，認為林對於罷免連署不夠盡力。黨內對曹也十分禮遇，不敢得罪。



賴清德已表示若罷免成功，補選提名將尊重罷團的意見。黨內原本原先就在經營的派系，也一定會不滿。若大罷免成功，曹興誠領銜的罷團將會衝擊黨內派系平衡，這確實是賴清德要面對的一個難題。若這些民團對賴有所不滿，也會影響未來賴清德政治路，該怎麼安撫罷團與平衡黨內派系，這會考驗賴。



但若大罷免不成功，賴清德要面對的難題更大。很可能在2026黨內縣市首長初選時，出現提名危機，黨內會信服賴主導的初選機制嗎？非賴系其實就在等著看賴怎麼處理大罷免，也等著看大罷免最後結果。尤其是英系，頗有等著看好戲之感。



加上賴清德原本想要利用“團結十講”凝聚綠營支持者，力催支持者出來投票罷免藍委，但每一次演說不是出現歷史引述錯誤，就是講錯話，反倒是凝聚非綠營的支持者，連深綠支持者對賴的團結十講都不看好，甚至有微詞。這讓人提前看破賴的手腳，許多論述並非這麼熟悉，凸顯出賴的歷史觀，連綠營內部可能都有質疑，這對賴清德未來要領導黨內，甚至爭取未來連任，可能都提前埋下未爆彈。

