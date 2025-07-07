中評關注：綠緊縮兩岸交流　雙城論壇待考驗

陸委會近期緊縮藍營赴陸交流空間。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月7日電（記者 鄭羿菲）賴清德3月宣佈中國大陸是“境外敵對勢力”後，不少疫情後陸續恢復舉辦的兩岸交流活動，一聲號令下逐漸緊縮，與藍營相關的兩岸交流活動都只能降低層級、限縮聲量，綠營正一步步限制藍營在兩岸上的話語權，今年將在上海舉辦的上海—台北雙城論壇，中國國民黨台北市長蔣萬安會否赴陸，考驗著蔣的魄力。



從賴清德3月定調大陸是“境外敵對勢力”後，與藍營相關的兩岸交流活動都遭到不少緊縮：一、海峽論壇為每年度兩岸交流盛事，國民黨籍雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等都曾赴陸參加，但今年6月舉辦的海峽論壇，陸委會對地方政府的態度從往年的“不樂見”變為“不建議”，甚至首度建議地方政府官員不予核准“所屬事業單位或公務人員”出席。今年對地方政府參加海峽論壇的相關表態，在過去每年的陸委會立場宣告中，沒有出現過。



二、2025“西湖－日月潭兩湖論壇”6月28日在杭州閉幕，2023年國民黨籍南投縣長許淑華曾率團赴陸參加，但今年僅由南投縣副縣長王瑞德率團參加，不免讓外界有“舉辦層級降低”的猜測。另外，在民進黨政府以“抗中保台”為主軸催動的大罷免，或許也讓藍營地方首長進一步推動兩岸交流有所忌憚。



三、2025金廈泳渡活動原訂26日要舉行，金門縣長陳福海是親藍背景，去年海基會秘書長羅文嘉還曾參加開幕活動，但陸委會今年定調金廈泳渡是大陸“統戰”的一環，讓外界跌破眼鏡，“統戰”一詞虛無飄渺，更像是“我說你是，你就是”，陸委會目前雖還在“嚴審”陸方到金門的人員名單，但形勢似不樂觀。



賴政府緊縮藍營兩岸交流活動，再加上台北燈節按往例都邀請上海代表團參加，今年原本負責率團來台的上海台辦主任金梅兩度卻遭陸委會封殺審核未過，都讓2025上海—台北雙城論壇的舉辦與否、如何舉辦蒙上一層陰影。



雙城論壇是2025下半年與藍營有關、具指標性的兩岸交流活動，原本多在每年7、8月舉辦，但至今卻毫無進度，而今年將在上海舉辦，考量到許淑華今年都未赴陸參加兩湖論壇，蔣萬安能否扛得住民進黨上下“抗中保台”、抹紅“統戰”的壓力，親自率團赴上海參加雙城論壇，仍有待觀察。



另外，雖然據陸委會官員透露，健康有序的兩岸民間交流並未緊縮，就有國際企業邀全球員工來台，包括陸籍員工，陸委會並未阻攔。不過，從近半年來看，陸配網紅“亞亞”等人因涉“統戰”言論而遭驅離、要求來台20到30年原陸籍人士補繳“喪失原籍證明”、指稱大陸宮廟來台遶境是建立上下從屬關係，用遶境名義行“宗教統戰”、拒絕300多名大陸人員來台參加2025海峽兩岸台北夏季旅展，都是在兩岸政策上一再緊縮的展現。