颱風丹娜絲襲台　高雄晚間近萬戶停電

台電高雄區處6日晚間搶修位於高雄市岡山區一處架空電纜斷線。（圖：台電提供） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）中度颱風丹娜絲襲台，6日對高雄市山區、屏東縣、台東縣造成大豪雨，高雄山區中午前已完成撤離並安置1797人，傍晚起高雄市區感受風雨增強，截至晚間9時，高雄仍有9326戶停電搶修中。



根據台電官網6日晚間9時統計，全台曾有3萬6753戶停電，已修復2萬4942戶，目前仍停電1萬1811戶。截至晚間9時，停電的縣市以高雄市共9326戶最高，主要集中於梓官、田寮、六龜、燕巢、橋頭、旗津等行政區，仍在持續搶修中。



高雄市政府為確保山區居民生命安全，山區各區公所6日中午12時前全面完成民眾撤離與安置作業，總計3個原民區（那瑪夏區、桃源區及茂林區）及六龜區共計撤離1797人。



公路局考量邊坡經降雨後易誘發落石、土石泥流等災害，6日18時起台9線425K+100（南興）路段實施南下車道交通管制。台27線12K~23K中興至大津路段6日20時實施預警性封閉。



根據氣象署資訊，高雄市明天上午風力預測最大陣風達9至10級，濱海地區將出現12級以上陣風，且山區雨量預估達490毫米。自6日傍晚起，高雄市區感受到明顯風力，瞬間陣風最高8至9級。



因颱風外圍環流帶來劇烈風雨，屏東縣滿州鄉6日上午8時傳出土石流災情，大量泥水傾瀉，導致道路無法通行，警方獲報後也立即前往現場架起三角錐警示，以防民眾誤闖。