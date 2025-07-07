颱風雨下整夜　盧秀燕：有點擔心雨勢

盧秀燕主持防災應變會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月7日電（記者 方敬為）中颱丹娜絲6日深夜自台灣西南方登陸，今天桃園以南縣市政府都宣布停班、課，國民黨籍台中市長盧秀燕上午主持災害應變會議表示，台中市昨晚雨下整夜，截止今早都還在降雨，“讓她有點擔心”，她也提醒各單位，雖然颱風今天清晨已出海，但後續的外圍環流效應及雨勢風險，不容輕忽，各單位要提高警覺。



丹娜絲6日晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，中南部縣市政府不敢大意，台灣本島桃園以南縣市政府都選宣布7日停止上班、上課一天。



由于丹娜絲登陸後，其路徑比預估還要偏東，幾乎直撞中央山脈，導致其結構遭破壞，轉為輕颱，並加速移動，已在7日清晨6點自新竹、桃園一帶出海。



盧秀燕7日上午主持第三次災害應變工作會報致詞表示，丹娜絲颱風6日登陸，她當天晚間開了第二次應變會議，結束後，她就到海線去巡視至晚間10點左右，在龍井、沙鹿區一帶，去程的時候風雨還沒有很大，回程的時候就感覺風雨開始增強，雖然颱風目前已出海，但現在台中海線、山區的雨勢仍然較強，請民眾勿掉以輕心。

