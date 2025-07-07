翔安機場將落成　盧衍良：W123衝擊台航管

朝陽科大飛航系主任盧衍良。（中評社 資料照） 中評社台北7月7日電／針對中國大陸接續啟用M503航路及W121、W122、W123支線航路，朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，相較於大陸6日宣布啟用的W121航路，W123即將面臨廈門新機場完工，更可能遇到航管難題，飛安不可不慎。



大陸東南沿海的內陸空域，過去只使用一條A470，結果該航路過度擁擠，航班時常延誤，被國際飛行員協會稱為“黑星”（Black Star）航路。大陸於是在2015年1月12日發布飛航公告，在台灣“海峽中線”西側畫設M503、W121、W122及W123等4條新航路，當時因M503航路距“海峽中線”相當近，曾引起諸多關注與討論。



根據《中時新聞網》報導，朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，兩岸航線訂有南、北航路協議，例如台灣往返北京、上海等，走的就是北航路。W121航路雖與金門、馬祖的航班運作無涉，大陸啟用M503與W121銜接後，是否影響到兩岸航線從北航路進出的既有航管作業，對飛航管制程序造成影響，兩岸必須從飛安角度共同討論。



此外，相較於W121航路，盧衍良認為廈門新建的翔安機場即將落成，該機場規模較原本的高崎機場更大，且與金門尚義機場距離更近。未來若開通W123航路銜接翔安機場的離到場程序，更將可能直接影響到現有往返金門航班的飛航管製作業，值得觀察和注意。



盧衍良，成功大學航空太空工程博士，曾任“行政院”飛航安全委員會飛安組工程師、真理大學航空運輸管理學系與觀光旅運培訓暨研究發展中心主任，現任朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任。