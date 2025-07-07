抗戰精神　徐宗懋：絕不妥協爭取最後勝利

七七抗戰88周年，徐宗懋說，七七抗戰精神就是絕不妥協，爭取最後的勝利。（照片：徐宗懋臉書） 中評社台北7月7日電／7月7日迎來“七七抗戰88周年”以及台灣光復80周年，資深媒體人徐宗懋6日在臉書發文表示，當時很多動搖份子不相信中華民國能夠對抗日本強大的國力和軍力，七七抗戰精神就是抱著絕對的信心，全面抗戰到底，絕不妥協，準備付出重大的犧牲代價，爭取最後的勝利！



徐宗懋在臉書指出，2025年是抗戰勝利，暨台灣光復80周年，對住在台灣的我們來說，具有特別的意義，我們不只是著重於過去，對未來也抱著高度的期待。兩岸中國人衹有加強團結，凝聚共同的民族感情，規劃共同的奮鬥歷程，才能共創共同的未來。



徐宗懋回溯兩岸關係歷史的分隔點，從1895年甲午戰爭之後，日本走向對外軍事侵略的步伐，接著是5年後的庚子事變，再5年後的日俄戰爭，對中國鯨吞蠶食，兇狠無度。



徐宗懋表示，對照於日本的持續擴張，就是中國的積弱不振，儘管志士投入自強維新運動，革命勢力興起，但中國這艘龐大的船要實現大幅轉彎，何其困難。國家體制的革新，經濟的累積，教育文化的轉型，都需要幾代人的心血付出，甚至包括海外華人也是中國救亡圖存的重要部分。



徐宗懋指出，至於淪為日本統治下的台灣人民，更是最早走入這項歷史奮鬥歷程，從乙未戰爭開始，就以各種形式反抗日本的統治，貫穿半世紀，留下無數事蹟可歌可泣的故事。

