W121銜接線近“台海中線”　張延廷憂空防

大陸6日宣布啟用M503航線與W121銜接線。(圖:台“交通部”提供) 張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北7月7日電／中國大陸6日宣布啟用M503航線與W121銜接線，對此，前空軍副司令張延廷6日表示，這樣將使航線更加靠近“海峽中線”，台灣地面部隊恐難在短時間內有效因應。



大陸國台辦發言人陳斌華6日表示，民航局啟用M503航線與W121銜接線，目的在於緩解航班壓力、提升飛安與航班準點率，是民航空域管理的常規作業，對兩岸旅客皆有利。他並強調，M503航線位於中國大陸的上海飛行情報區，啟用以來運行安全穩定，有效改善兩岸航線效率。



這大陸繼2023年宣布取消M503航線北向南飛行偏置、啟用W122與W123兩條由西向東的銜接線之後，再度未經兩岸協商而開通新銜接線。台灣“國防”與航空專家普遍擔憂，此舉將使航線更加靠近“海峽中線”，形同對台灣防空識別區（ADIZ）持續施壓。



張延廷6日接受中天新聞訪問時指出，這次W121線的啟用代表“三條銜接線全數開通”，對台灣空防形成新的挑戰。他指出，大陸福建沿海距離“中線”極近，“戰機出海只需20分鐘”，台灣地面部隊若無預警，恐難及時啟動防禦作業。他強調：“除非部隊長時間處於高度待命狀態，否則根本來不及反應。”



張延廷進一步指出，這些航線雖打著民航名義，但其軍民兩用特性不容忽視。一旦突發狀況，相關航線可迅速轉為軍機行動走廊，進行模糊作戰與突穿“中線”等戰術操作。