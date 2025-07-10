中東餘波盪漾　李登科：伊朗更堅定發展核武

政治大學外交系兼任教授李登科。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）以色列與伊朗停戰後，中東情勢仍餘波盪漾。政治大學外交系兼任教授李登科接受中評社訪問表示，美國加上以色列等於支配中東的國際事務。伊朗此次受到這麼大的屈辱，再看看握有核武的朝鮮與巴基斯坦，就會知道美國對待擁核國家的差別，且以色列也不會再敢對伊朗出手。伊朗會更堅定地發展核武，強化自衛，但會想盡辦法避免跟美國攤牌，偷偷摸摸的研發。



對於戰後家園殘破的伊朗，李登科認為，中國應會從民生建設協助，如善後伊朗被炸的油田，天然氣、原油、發電廠相關的民生基礎設施恢復到正常運作，恢復鐵路、公路等基礎建設，這樣至少不是正面的與美國抬槓，因此中國還是有機會爭取對伊朗、對中東國家的影響力。



至於以伊美三方迅速收手的原因，李登科說，以色列經不起“耗”，伊朗已找到方法破解鐵穹防空系統，已讓以經濟蒙受嚴重損失；伊朗除三大核設施嚴重受損外，制空權無法保住，高層也會擔心再打下去恐被斬首；而美國總統特朗普則是不想陷入與伊朗的長期戰爭，此次以最小成本獲得最大國際嚇阻力，是最大贏家。



以伊戰爭在6月25日落幕，此次以色列襲擊伊朗，剛好發生在美國為核談判設定的60天期限屆滿後一天，隨後以伊開始以導彈互相襲擊。美國在以色列請求下，在6月22日對伊朗地下關鍵核設施動用B2隱形轟炸機從美國本土載運巨型鑽地彈發動大規模精準打擊，包括福爾多、納坦茲與伊斯法罕等3大核設施。6月25日以伊戰爭分階段停火生效，美國總統特朗普稱為“12天戰爭”。



李登科，美國加州州立大學外交學系碩士、南加州大學國際關係學院博士；專長國際安全、國際關係、中東國際關係；政治大學於2001年成立國際事務學院時，李登科為首任及第二任院長。李登科的女兒李慧芝現任“行政院”發言人。



美國出兵助以色列炸伊朗，各國在中東局勢的影響力會如何變化？李登科接受中評社訪問表示，短期內以色列成為中東小霸王，哈馬斯、真主黨都被修理，現在連伊朗也被打，即便以色列扛不住長期戰爭，但中東國家會忌憚以色列，長期而言會演變為周邊國家擔心以色列懷有敵意，土耳其已在加強防空力量與飛彈研發，以色列不見得是贏家，中東國家將會越來越防備以色列。

