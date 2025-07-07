陸啟用W121航路　張啟楷：綠怎化解？

白委張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月7日電（記者 鄭羿菲）中國大陸民航局6日宣布啟用M503航線與W121銜接線，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷7日表示，民進黨上台後，兩岸惡意螺旋上升，啟用W121對我們一定會有擠壓的效果，但民進黨政府一直在升高兩岸惡意時，到底有沒有化解危機的能力？看起來兩會溝通中斷、陸委會好像只扮演警總的角色，也不做兩岸協商。



大陸2015年畫設M503航線與W121、W122、W123銜接航線，當年3月兩岸協商達成M503 航線實際飛行西移6浬，3銜接航線暫不起用等共識。民進黨執政後，2018年大陸開通M503北上及3銜接航線東向西行，2024年大陸取消M503航線西移6浬，並啟用W122、W123銜接航線，2025年7月6日啟用W121銜接航線。



張啟楷7日接受媒體訪問表示，台灣的“主權”與安全，政府必去強化與爭取，但民進黨政府一直在升高兩岸惡意螺旋時，到底有沒有化解危機的能力？M503航線早在2015年大陸就畫設，馬政府也有抗議，但也有協商討論，因此達成西移6浬、靠近大陸的共識，但在民進黨政府上台以後，兩岸看起來都沒有溝通協商了。這是雙方面的，也不能只罵民進黨政府，大陸也應該要有善意。

