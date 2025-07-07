高雄旗津汙水廠颱風夜爆管　泥水沖民宅

旗津中區污水處理廠6日晚間發生進水抽水管突發破裂事件，導致大量汙水漫至旗津路一帶，積水深度達40公分，當地居民晚上焦急地巡視受災情形。（圖：簡煥宗提供） 中評社高雄7月7日電（記者 蔣繼平）颱風丹娜絲颳起強風、豪雨，高雄市旗津中區汙水處理廠昨晚9時因進水量驟增，導致抽水系統超載爆管，大量污水外洩，伴隨強降雨與高潮位倒灌，造成附近民宅淹水40公分，民眾一夜未眠。今天上午9時水退居民開始清理家園，但街道與住家仍留下許多汙泥與垃圾，環境衛生堪慮，市府單位與軍方也投入善後。



旗津中區污水處理廠6日晚間發生進水抽水管突發破裂事件，導致大量汙水漫至旗津路一帶。高雄市水利局指出，因連續強降雨造成污水廠進水量驟增，抽水系統無法停抽而出現超載情形，最終導致抽水管線破裂。經初步統計，事件造成約50戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達40公分。



水利局表示，昨晚獲報後應變團隊通宵搶修，除開闢緊急導水路線與設置廠區防水擋板外，並同步完成碟閥切換與部分馬達調控等作業，確保整體排水效能不受影響。上午現場已由操作廠商持續駐點支援，也已著手協調相關單位，儘速推動環境清理、災損查報與補償協處等後續作業，全力協助受影響居民早日恢復正常生活。



選區在旗津的民進黨籍高雄市議員簡煥宗表示，今晨約6點多，污水處理廠主幹管已緊急搶修完成，持續以抽水機全力排水；上竹里淹水情況大約在今天早上9點左右陸續退去，但街道與住家仍留下許多汙泥與垃圾，環境衛生堪慮。



針對這次疑似管線爆管造成的損失，簡煥宗表示已明確要求水利局必須對外說明，如果確實因為管線爆裂後續災後補助與補償要從速、從寬、從簡，絕不能讓居民權益受損。