颱風釀台中2千戶停電　盧秀燕籲防豪雨

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月7日電（記者 方敬為）中颱丹娜絲6日自台灣西南方登陸，中南部首當其衝，台中市政府今天上午召開防災應變會議，統計災情，有2721戶停電、安置2位災民，無人員傷亡，國民黨籍市長盧秀燕會後受訪表示，雖然目前風雨漸歇，但不能輕忽颱風外圍環流效應的豪大雨，呼籲民眾還是要做好防颱措施，勿掉以輕心。



丹娜絲6日晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，中南部縣市政府不敢大意，台灣本島桃園以南縣市政府都宣布7日停止上班、上課一天。目前災情以嘉義、台南縣市較為嚴重。



盧秀燕7日主持防災應變會議，瞭解災情統計，台中市共有2721戶因強風豪雨導致停電，上午陸續恢復供電，淹水集中在海線與山區，隨著雨勢減緩，淹水情況也消散，另外有2位災民家戶因地勢低漥淹水，其中包含獨居年長者，區公所等單位也及時啟動安置作業，未有人員傷亡。



盧秀燕會後受訪表示，雖然目前風雨漸歇，但她仍要求各單位持續加強戒備，因為颱風有外圍環流效應，仍有強降雨或者是豪大雨的可能，呼籲民眾不要以為台中市已脫離了暴風圈而掉以輕心，確實這次颱風對台中市的影響不大，可是雨量非常豐沛，後續仍要嚴加監控。